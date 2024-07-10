Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16

Цього року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає NRK.

“Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році”, – заявив прем’єр.

Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.

Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків.