Політика

Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16
10 Липня 2024 15:18
читать на русском →
літаки, норвегія
Винищувач F-16 Повітряних сил Норвегії / Фото: NRK

Цього року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає NRK.

“Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році”, – заявив прем’єр.

Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.

Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
10 Липня 2024 16:48

Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16, – Блінкен
10 Липня 2024 18:55

У лікарні помер хлопчик, який постраждав від російського удару по “Охматдиту”
10 Липня 2024 18:18

Стало відомо про ще один розстріл полонених українських воїнів
10 Липня 2024 17:30

Міноборони підтвердило, що друк повісток буде централізований
10 Липня 2024 15:56

У ЄС продовжили безкоштовний роумінг для українців
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки