Політика

Норвегія обмежить вʼїзд авто на російських номерах

20 Вересня 2023 18:07
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норвегія, рф, авто

Міністерство закордонних справ Норвегії готує нові правила, які обмежать в’їзд та використання в країні зареєстрованих у Росії автомобілів.

Про це повідомляє норвезький мовник NRK.

“Як і Фінляндія, Норвегія введе обмеження на в’їзд і використання в Норвегії автомобілів з російською реєстрацією. Зараз ми розглядаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами”, — заявив держсекретар Норвегії Ейвінд Вад Петерссон.

Зараз у Норвегії діє заборона на імпорт автомобілів з російською реєстрацією, але росіяни поки що можуть в’їжджати в країну на своїх авто.

Рішення базується на роз’ясненні Європейської комісії. Заборонивши в’їзд легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії, ЄК прагне запобігти ухилення від санкцій ЄС.


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