Економіка

Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу на $92 мільйони

26 Вересня 2023 17:24
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норвегія, допомога

Норвегія надасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб надати українцям доступ до захисту та життєво важливої допомоги.

Про це заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

“Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни”, – йдеться у заяві.

Цю тему Хуітфельдт обговорила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

На зустрічі основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні, а також розгляду способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час.

На зустрічі також обговорюватимуть, як реалізувати хороші рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль із відновлення.


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