Політика

Норвегія надала 140 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

7 Березня 2024 14:08
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норвегія, допомога
Артилерійські снаряди / Фото: Reuters

Норвегія виділить до 1,6 мільярда норвезьких крон (153 млн доларів) на ініціативу чеської сторони щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах.

Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.

“Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами”, – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Президент Чехії Петр Павел розповів про те, що Прага виявила 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які можна придбати для України. Він уточнював, що для цього необхідне фінансування.

Боєприпаси хочуть купити за межами Євросоюзу. Це був запасний план, оскільки блок не виконав свою обіцянку передати українським захисникам мільйон снарядів до березня.


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