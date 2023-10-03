Техно

Нобелівську премію-2023 з фізики отримали троє науковців за експерименти зі світлом

3 Жовтня 2023 13:17
читать на русском →
нобелівська премія

У 2023 році Нобелівську премію з фізики присудили П’єру Агостіні, Ференцу Краузу та Анне Л’Юльє «за експериментальні методи, які генерують атосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині».

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Як зазначається, експерименти науковців створили настільки короткі імпульси світла, що вони вимірюються в атосекундах, таким чином продемонструвавши, що ці імпульси можна використовувати для створення зображень процесів всередині атомів і молекул.

Внесок науковців зробив можливим дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх було неможливо простежити.

«Тепер ми можемо відкрити двері у світ електронів. Атосекундна фізика дає нам можливість зрозуміти механізми, якими керують електрони. Наступним кроком буде їх використання», — сказала Єва Олссон, голова Нобелівського комітету з фізики.

Науковці зазначають, що є потенційні можливості застосування в багатьох різних областях. В електроніці, наприклад, важливо розуміти та контролювати, як електрони поводяться в матеріалі. Атосекундні імпульси також можна використовувати для ідентифікації різних молекул, наприклад, у медичній діагностиці.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 14:57

Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі
3 Жовтня 2023 13:50

Одразу три нафтогазові гіганти з Китаю оголошені міжнародними спонсорами війни
3 Жовтня 2023 12:43

Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, – Міноборони Британії
3 Жовтня 2023 12:14

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут МКС
3 Жовтня 2023 11:45

ДБР передало військовим гелікоптер, який “Мотор Січ” хотіла приховати від ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки