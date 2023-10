Нобелівську премію-2023 з фізики отримали троє науковців за експерименти зі світлом

У 2023 році Нобелівську премію з фізики присудили П’єру Агостіні, Ференцу Краузу та Анне Л’Юльє «за експериментальні методи, які генерують атосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині».

Про це повідомив Нобелівський комітет.

Як зазначається, експерименти науковців створили настільки короткі імпульси світла, що вони вимірюються в атосекундах, таким чином продемонструвавши, що ці імпульси можна використовувати для створення зображень процесів всередині атомів і молекул.

Внесок науковців зробив можливим дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх було неможливо простежити.

«Тепер ми можемо відкрити двері у світ електронів. Атосекундна фізика дає нам можливість зрозуміти механізми, якими керують електрони. Наступним кроком буде їх використання», — сказала Єва Олссон, голова Нобелівського комітету з фізики.

Науковці зазначають, що є потенційні можливості застосування в багатьох різних областях. В електроніці, наприклад, важливо розуміти та контролювати, як електрони поводяться в матеріалі. Атосекундні імпульси також можна використовувати для ідентифікації різних молекул, наприклад, у медичній діагностиці.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv