Політика

Ніякої допомоги, ніякого НАТО. Фіцо зробив декілька заяв

20 Січня 2024 18:14
читать на русском →
фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у середу, 24 січня планує зустрітися з українським колегою Денисом Шмигалем, відзначився новими антиукраїнськими заявами.

Висловлювання Фіцо, зроблені в ефірі Словацького радіо, наводить Aktuality, цитує Європейська правда.

Словацький прем’єр зазначив, що на зустрічі зі Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

“Для мене цей курс дуже важливий”, – підкреслив Фіцо.

Він назвав Україну державою, яка перебуває під “абсолютним впливом США”, а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

“Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально”, – сказав Фіцо.

Він розповів, що спільної пресконференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона.

Словацький прем’єр хоче представити Шмигалю список гуманітарної допомоги, яку передала Братислава. Він також хоче підтвердити, що Україна більше не отримає військової допомоги від Словаччини.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Січня 2024 20:00

Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення. Найгарячише – на Куп’янському напрямку
20 Січня 2024 20:55

Зеленський анонсував нові угоди щодо гарантій безпеки України
20 Січня 2024 17:29

NYT: Харків. Лють зруйнованого міста
20 Січня 2024 16:34

Німеччина допоможе відновити один із корпусів Харківського університету
20 Січня 2024 14:51

2 січня по Харкову був нанесений удар ракетою виробництва КНДР – британські дослідники
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки