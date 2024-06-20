Економіка

Німецький збройовий гігант Rheinmetall отримав рекордне замовлення на снаряди
20 Червня 2024 17:55
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зброя, німеччина
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів DM121 / Фото: Rheinmetall

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав рекордне замовлення на 155-мм снаряди, частину з яких передадуть Україні.

Існуючу рамкову угоду на виробництво боєприпасів розширили з 1,2 млрд до 8,5 млрд євро, повідомляється на сайті компанії.

“Постачання планується розпочати на початку 2025 року. Основним покупцем стане Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну”, — повідомили у концерні.

У замовленні також беруть участь країни-партнери Нідерланди, Естонія та Данія.

“Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів”, — заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.


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