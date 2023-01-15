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Німецький виробник не зможе надати танки Україні у 2023 році, навіть якщо уряд дозволить

15 Січня 2023 16:53
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танки, німеччина

Німецький збройовий концерн Rheinmetall не зможе поставити танки Leopard Україні раніше 2024 року навіть якщо уряд Німеччини вже завтра ухвалить рішення про їх передачу.

Про це пише “Європейська правда”.

“Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставка відбудеться в районі початку наступного року”, – сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Rheinmetall має 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Однак ремонт виведених з експлуатації основних бойових танків займає “майже рік”.

За словами Паппергера, машини доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання у війні.

“Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані”, – сказав він.

Rheinmetall не може відремонтувати танки наперед, без замовлення, оскільки витрати становлять кілька сотень мільйонів євро і фінансувати це заздалегідь компанія не в змозі.


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