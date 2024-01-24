Суспільство

Німецький військовий експерт припустив, що російський Іл-76 могла збити своя ж система ППО

24 Січня 2024 14:39
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авіакатастрофа, літак

Російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити своя ж система ППО.

Таке припущення висловив військовий експерт Ніко Ланге в ефірі телеканалу Welt.

«Це виглядає як робота ППО, яка викликала такий вибух», – зазначив експерт і додав, що в цьому районі російська сторона постійно використовує системи С-300. Натомість у Харківській області України, яка межує з Белгородською, досі не були свідчення використання ані систем Iris-T, ані Patriot. Те, що літак був збитий, є фактом, це видно з відео, що поширюються у мережах.

Стосовно того, чи це могла бути українська ракета, як стверджує російське Міноборони, експерт не квапиться з висновками.

«Досі не було жодних ознак, що Україна могла би розмістити в Харкові, який сильно обстрілюється, такі системи. Отже, все виглядає так, що це міг бути так званий friendly fire (дружній вогонь – ред.)», – додав Ланге.

За його словами, якщо це насправді був «дружній вогонь», Росія буде вперто стверджувати щось інше.

Загалом Росія у подібних випадках дуже швидко починає вкидати в інформаційний простір якісь свої наративи, які дуже важко перевірити, зауважив експерт. Він попереджає, що довіряти російським «роз’ясненням» і розслідуванням аж ніяк не можна, а інформацію, яка надходить з російської сторони, треба сприймати дуже обережно.

Щодо знову ж таки тверджень російської сторони, начебто на борту збитого літаку були 65 українських військовополонених, яких, мовляв, везли на обмін, то це також виглядає «дуже сумнівним».

«Те, що літак буде перевозити військовополонених над територію поблизу зони ведення бойових дій, є дуже незвичним», – зауважив Ланге і додав, що військовополонених, як правило, доставляють автомобільним транспортом.


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