Німецькі депутати звернулись до Шольца з вимогою надати Україні ракети Taurus

Депутати німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (Вільні демократи), Антон Хофрайтер (“зелені”) та Андреас Шварц (СДПН) написали листа до канцлера Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса, у якому, зокрема, вимагають передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це пише Tagesschau.

З огляду на наступне засідання Контактної групи з України в Рамштайні, яке відбудеться вже 19 вересня, німецькі депутати вважають, що Німеччина повинна надати Україні подальші зобов’язання в оборонній боротьбі з Росією.

“Зокрема, Україні потрібна система крилатих ракет “Taurus”, яка перебуває на озброєнні Бундесверу, щоб спеціально послабити російське військове матеріально-технічне забезпечення”, – йдеться в листі.

Зазначається, що німецькі депутати дійшли до цього рішення після розмов з представниками українського уряду. Ті запевняли, що ця зброя використовуватиметься виключно на території України.

“Ми не бачимо підстав сумніватися в цьому зобов’язанні”, – зазначили депутати у своєму листі.

Крім того, за словами депутатів, Німеччина повинна продовжувати постачати Україні протиповітряну оборону, боєприпаси, медичні матеріали та броньовані транспортні засоби, особливо бойові танки та бронетранспортери. Водночас, згідно з листом, особливого значення набуває забезпечення витривалості українських військ.

“Це вимагає, зокрема, запасних частин для систем, які вже були поставлені, і підтримки в ремонті цих систем. Підтримка з боку німецької промисловості також має бути скоординована та вдосконалена”, – пишуть депутати.