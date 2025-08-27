        Суспільство

        Німецьке слідство встановило особи всіх ймовірних членів групи, які влаштували підрив на “Північних потоках”, — Die Zeit

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 20:32
        Картина, що зображує трубопроводи "Північний потік" / Фото: AP
        Німецьке слідство встановило імена всіх ймовірних членів групи, які влаштували підрив на “Північних потоках”, пише Die Zeit.

        Всього до групи, за версією слідства, входило сім осіб — четверо водолазів, фахівець з вибухівки, капітан судна і керівник групи Сергій К., нещодавно затриманий в Італії.

        Всі ймовірні учасники операції — громадяни України, німецьке слідство виписало ордери на їх арешт.

        Як пише Die Zeit, хоча вони використовували підставні імена, кордони вони перетинали з справжніми паспортами, що, на думку слідчих, свідчить про підтримку з боку високопоставлених представників української влади.


