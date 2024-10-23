Німецька прокуратура звинуватила росіянина у вбивстві українських військовиків на реабілітації

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення у громадянину Росії за підозрою у вбивстві двох українських солдатів на реабілітації у Баварії, повідомляє Frankfurter Allgemeine.

За даними поліції, у квітні українців знайшли із ножовими пораненнями біля торгового центру в місті Мурнау-ам-Зеє. Один із них помер на місці події, а інший помер від поранень у лікарні.

Прокуратура повідомила, що 57-річного громадянина Росії заарештували незабаром удома, і він залишається під вартою в Мюнхені.

За даними прокуратури, троє разом випивали, коли виникла суперечка про ситуацію в Україні, яка підтвердила вороже ставлення росіянина до військових.

“Будучи сторонником русского национализма, он полностью поддерживает агрессивную войну России против Украины”, – заявила прокуратура.

Регіональний суд присяжних у Мюнхені тепер має прийняти рішення про відкриття основного провадження.