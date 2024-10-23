Кримінал

Німецька прокуратура звинуватила росіянина у вбивстві українських військовиків на реабілітації
23 Жовтня 2024 20:01
читать на русском →
вбивство, німеччина, росія
Місце, де було вбито двох українських військовиків на реабілітації, Мурнау, Німеччина / Фото: REUTERS

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення у громадянину Росії за підозрою у вбивстві двох українських солдатів на реабілітації у Баварії, повідомляє Frankfurter Allgemeine.

За даними поліції, у квітні українців знайшли із ножовими пораненнями біля торгового центру в місті Мурнау-ам-Зеє. Один із них помер на місці події, а інший помер від поранень у лікарні.

Прокуратура повідомила, що 57-річного громадянина Росії заарештували незабаром удома, і він залишається під вартою в Мюнхені.

За даними прокуратури, троє разом випивали, коли виникла суперечка про ситуацію в Україні, яка підтвердила вороже ставлення росіянина до військових.

“Будучи сторонником русского национализма, он полностью поддерживает агрессивную войну России против Украины”, – заявила прокуратура.

Регіональний суд присяжних у Мюнхені тепер має прийняти рішення про відкриття основного провадження.


ТОП-новини
23 Жовтня 2024 20:31

США нададуть Україні 20 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених російських активів, – Зеленський
23 Жовтня 2024 18:45

Європейський банк надасть Харкову 35 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури
23 Жовтня 2024 18:29

Росія не змогла нав’язати своє бачення світового порядку: Українське МЗС відреагувало на декларацію саміту БРІКС
23 Жовтня 2024 18:15

Арахамія та Кім взяли на поруки депутатку, яку підозрюють у незаконному збагаченні
23 Жовтня 2024 17:57

На Донеччині росіяни зруйнували офіс Українського Червоного Хреста
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки