Німеччина започатковує коаліцію з пошуку для України систем ППО

Німецький уряд започатковує коаліцію з посилення української протиповітряної оборони.

Як повідомляє Tagesschau, міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус зв’язалися з партнерами по НАТО та Європейському Союзі, а також із “третіми країнами”.

Німеччина пропонує приєднатися до ініціативи “Негайні дії протиповітряної оборони”, щоб надати Україні ще більше систем ППО “якомога швидше”.

За словами речника німецького МЗС, “потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні”, бо зараз потрібні “негайні постачання”.

Це питання обговорюватимуть на зустрічі глав урядів G7 на Капрі 18 та 19 квітня, а також під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 22 квітня.