Німеччина виділила €24,5 млн на посилення української енергосистеми

Уряд Німеччини виділив «Укренерго» 24 мільйони євро кредиту та надав ще 500 тисяч євро гранту. Кошти спрямують на посилення стійкості української енергосистеми.

Про це розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Планується, що кошти допоможуть посилити технічні зв’язки з енергосистемою континентальної Європи, відновити високовольтні об’єкти в західному регіоні та побудувати їхній захист.

«Підписання всіх необхідних угод очікується у найближчі тижні», — зазначив Кудрицький.

Він додав, що кошти надійдуть через німецький державник банк KfW. За його словами, завдяки співпраці з KfW «Укренерго» вже залучило понад 220 млн євро від німецького уряду для відновлення підстанцій та підтримки ліквідності.

Крім того, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz надали більше ніж сотню одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій «Укренерго».