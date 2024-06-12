Економіка

Німеччина виділяє ще 50 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України
12 Червня 2024 15:56

Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерстві енергетики України.

“Ця допомога є надзвичайно важливою для нас. Відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке Росія руйнує своїми регулярними атаками на наші об’єкти”, — розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.

У відомстві зазначили, що з березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн. Це трансформатори, генератори, кабелі, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія. Загалом у Фонді вже накопичено вже 545 мільйонів євро.


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