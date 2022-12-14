Політика

Німеччина відмовляється передавати Україні ЗРК Patriot

14 Грудня 2022 20:02
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зброя, німечина

Міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт на тлі повідомлень про готовність США передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot заявила, що Берлін не планує аналогічних дій, повідомляє DW. Німеччина постачає комплекси Patriot партнеру по НАТО Словаччині, а потім поставить їх Польщі, що стосується України, що підтримка її Німеччиною у сфері ППО обмежується постачанням ЗСУ Gepard та системами ППО Iris-T SLM, сказала вона у Берліні.

Ламбрехт відповіла таким чином на питання про те, чи не змінилася позиція Німеччини щодо постачання Patriot Україні на тлі повідомлень про те, що ці комплекси можуть поставити Києву США. Досі уряд ФРН аргументував своє негативне ставлення до передачі Patriot Україні тим, що ці комплекси не постачаються Києву жодною іншою країною НАТО.

Американська телекомпанія CNN і газета The New York Times раніше повідомили з посиланням на джерела в Білому домі, що США все ж таки готові постачати Україні ЗРК Patriot. У повідомленнях наголошувалося, що Білий дім ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання, але воно може бути прийняте вже цього тижня.


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