Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні

Уряд Німеччини вирішив виділити з держбюджету ще €4 млрд на військову допомогу Україні на додаток до вже закладених на цю мету €4 млрд. Про це повідомив Bild з посиланням на джерела в Міноборони ФРН.

Спочатку Німеччина виділила €4 млрд для постачання озброєння Україні 2024 року. Проте майже всі кошти зарезервовані під обіцяні поставки. Міноборони ФРН залишило €120 млн на нові пакети військової допомоги.

Як пише Bild, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вимагав виділити ще €5 млрд. на допомогу Україні. Уряд у результаті погодився на €4 млрд. Наступного тижня, пише Bild, бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про зміну держбюджету.

Bild зазначає, що Міноборона ФРН має ще €2 млрд, які відомство може використати як «кошти на виконання довгострокових оборонних контрактів». З початку російської військової операції Німеччина направила Україні військову допомогу більш ніж на €4,2 млрд. У сукупності обсяг допомоги, включаючи військову, гуманітарну та фінансову, становив близько €24 млрд.