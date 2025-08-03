Німеччина призупинила видачу гуманітарних віз російським опозиціонерам: “навальністи” в шоці

Німеччина тимчасово зупинила програму видачі гуманітарних віз для політично переслідуваних активістів, журналістів та правозахисників з Росії. Про це заявив координатор так званої “Команди Навального” в Німеччині Євгеній Насиров, який закликав уряд країни пояснити таке рішення та поновити прийом заявок.

У своєму зверненні до міністрів внутрішніх справ та закордонних справ Німеччини Насиров нагадав, що у 2022 році Берлін став фактично єдиною державою, яка, за його словами, «на ділі довела свою відданість гуманітарним принципам щодо опозиційних росіян». Він висловив переконання, що збереження потенціалу російської опозиції за кордоном — «одна з небагатьох ефективних форм боротьби з путінською диктатурою».

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Водночас Насиров визнав, що німецькі виборці підтримують обмеження імміграції, однак, за його словами, лише близько 3000 росіян перебувають у країні за відповідною гуманітарною програмою. «Це незначна кількість у порівнянні з іншими категоріями мігрантів», — запевнив він.

У листі зазначається, що ці люди «мотивовані інтегруватися», «вивчають мову» і начебто «не шукають кращого життя за рахунок соціальних виплат», а прагнуть продовжувати боротьбу з режимом Путіна. Щоправда, наскільки така «боротьба» ефективна з німецького затишку, Насиров не уточнив.

На завершення він закликав уряд публічно пояснити, чому призупинено видачу віз, і поновити дію параграфа 22.2, за яким і надавалися гуманітарні дозволи на перебування.

Офіційної реакції німецької влади поки що немає.