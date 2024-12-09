Німеччина призупинила розгляд заявок від сирійців на надання притулку

Німеччина призупинила розгляд заявок сирійців на надання притулку, повідомляє Der Spiegel із посиланням на Федеральне відомство у справах міграції та біженців.

Представник відомства заявив, що ситуація в Сирії “заплутана” і надто складно передбачити, як вона розвиватиметься. Тому влада вирішила тимчасово відкласти ухвалення рішень щодо прохань сирійських громадян про надання притулку.

Як уточнює Der Spiegel, йдеться про 47 270 заяв, за якими ще не ухвалено остаточного рішення. Серед них близько 46 000 первинних заявок на надання притулку.

Аналогічне рішення ухвалила влада Австрії, повідомило видання Kronen Zeitung із посиланням на джерела в уряді.