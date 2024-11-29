Суспільство

Німеччина пропонує розгорнути у Польщі системи ППО Patriot 
29 Листопада 2024 16:37
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німеччина, польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Німеччина запропонувала розгорнути системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі, щоб забезпечити захист важливого логістичного вузла, який використовується для постачання допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив:
“Це дозволить захистити логістичний центр у Польщі, який відіграє ключову роль у транспортуванні матеріалів для підтримки України.”

За інформацією Міністерства оборони ФРН, передислокація систем Patriot до Польщі може розпочатися на початку 2025 року.

Міністр оборони Польщі Владислав Косніяк-Камиш привітав цю ініціативу, висловивши вдячність за підтримку безпеки країни.

Reuters також зазначає, що у 2023 році Німеччина вже розмістила три системи Patriot і 300 військовослужбовців у місті Замосць поблизу кордону з Україною. Їх завданням був захист залізничних маршрутів, якими надходила допомога до Києва.


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