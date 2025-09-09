Німеччина почала передачу Україні нових систем ППО Patriot, – Пісторіус 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина розпочала передачу Україні двох систем ППО Patriot.

Про це він заявив на початку засідання формату “Рамштайн”.

За його словами, перші пускові установки вже передані українській стороні. Він також подякував Норвегії, яка погодилася покрити половину вартості цих систем.

“Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot”, – додав він.

При цьому міністр оборони України Денис Шмигаль Денис Шмигаль на засіданні Константної групи заявив, що Україна негайно потребує ще 10 систем Patriot та ракет до них.

“Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі”, — заявив посадовець.

Окрім цього, Шмигаль зазначив, що Росія вже почала бити по українській енергетиці. Зокрема, він пригадав про нещодавній удар по одній з електростанцій на Київщині.