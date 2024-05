Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Німеччини.

“Посилення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість”, – йдеться у повідомленні.

Strengthening #Ukraine's air defence remains crucial. Germany is contributing another Patriot system and an additional €500 million. Together, we must maintain our steadfast support and commitment. @ABaerbock 3/3