Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Німеччини.

“Посилення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість”, – йдеться у повідомленні.