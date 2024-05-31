Політика

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

31 Травня 2024 15:20
німеччина, допомога

Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Німеччини.

“Посилення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість”, – йдеться у повідомленні.


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