Суспільство

Німеччина передала Україні нову партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури
20 Червня 2024 16:59
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допомога, німеччина
Інженерний автомобіль Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором / Фото: Міненерго

В Україну надійшла від Німеччини чергова партія спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

“Два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах передано енергетикам під час зустрічі заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук із Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером”, – йдеться у повідомленні.

Це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 мільйони євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій GIZ.  

“Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей. Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть на Харківщину та Миколаївщину”, – додали у відомстві. 

З березня 2022 року Україна отримала від Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.


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