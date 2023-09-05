Суспільство

Німеччина передала Україні припаси нового виробництва

5 Вересня 2023 16:00
читать на русском →
німеччина, україна

Через сім місяців після досягнення відповідної угоди Збройні Сили України отримали щойно вироблені боєприпаси до німецького зенітного танку Gepard.

Про це Міноборони ФРН повідомляє на своєму сайті.

Будівництво промислової лінії для виготовлення боєприпасів було проведено в рекордні строки, зазначається у повідомленні. Кількість переданих ЗСУ боєприпасів не уточнюється, лише зазначається, що вона є «п’ятизначною».

«Війна в Україні чи не щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів для Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох найважливіших аспектах», – заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Він підкреслив, що Німеччина ще раз показала, що на неї можна покластися. ФРН, за його словами, продовжить підтримувати Україну в тих сферах, які є сильною стороною Німеччини, а саме артилерією, боєприпасами та наземними засобами ППО.

Як повідомлялося, в лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі повідомив, що Федеральне міністерство оборони розмістило замовлення на боєприпаси компанії Rheinmetall AG у Німеччині.

Раніше боєприпаси вироблялися в Швейцарії, однак ця країна неодноразово відмовлялася передавати Україні товари військового призначення, посилаючись на свій нейтралітет.

Контракт, підписаний у лютому, із бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч боєприпасів. Для цього необхідно було відновити виробництво, яке давно було зупинено в Німеччині. Попри складний процес, перші боєприпаси в Україну вдалося доставити майже через 7 місяців з моменту підписання контракту.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Вересня 2023 16:00

Німеччина передала Україні припаси нового виробництва
5 Вересня 2023 14:06

Рада звільнила Резнікова
5 Вересня 2023 13:41

Російський пілот розповів, як переганяв в Україну Мі-8 і пропонував іншим членам екіпажу здатися в полон
5 Вересня 2023 13:30

Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
5 Вересня 2023 12:36

Україна вперше експортувала метал морем з початку війни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки