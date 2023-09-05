Німеччина передала Україні припаси нового виробництва

Через сім місяців після досягнення відповідної угоди Збройні Сили України отримали щойно вироблені боєприпаси до німецького зенітного танку Gepard.

Про це Міноборони ФРН повідомляє на своєму сайті.

Будівництво промислової лінії для виготовлення боєприпасів було проведено в рекордні строки, зазначається у повідомленні. Кількість переданих ЗСУ боєприпасів не уточнюється, лише зазначається, що вона є «п’ятизначною».

«Війна в Україні чи не щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів для Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох найважливіших аспектах», – заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Він підкреслив, що Німеччина ще раз показала, що на неї можна покластися. ФРН, за його словами, продовжить підтримувати Україну в тих сферах, які є сильною стороною Німеччини, а саме артилерією, боєприпасами та наземними засобами ППО.

Як повідомлялося, в лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі повідомив, що Федеральне міністерство оборони розмістило замовлення на боєприпаси компанії Rheinmetall AG у Німеччині.

Раніше боєприпаси вироблялися в Швейцарії, однак ця країна неодноразово відмовлялася передавати Україні товари військового призначення, посилаючись на свій нейтралітет.

Контракт, підписаний у лютому, із бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч боєприпасів. Для цього необхідно було відновити виробництво, яке давно було зупинено в Німеччині. Попри складний процес, перші боєприпаси в Україну вдалося доставити майже через 7 місяців з моменту підписання контракту.