Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з артилерією, бронетехнікою та ППО

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає артилерійські установки, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку.
Зокрема, Збройні Сили України отримають чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 і сім артилерійських стволів до САУ M109.
Також до списку військової допомоги входять:
- боєприпаси для БМП MARDER;
- 47 машин із захистом від мін (MRAP);
- 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
- 41 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
- 12 дронів-розвідників HORNET XR;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
- 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
- 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
- 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;
- 3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами і три плуги для розмінування;
- 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
- 20 захищених машин для прикордонної служби;
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 8 тисяч боєприпасів калібру 40 мм;
- 340 високоточних гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;
- 100 тис. набоїв до стрілецької зброї;
- десятки тисяч медичних засобів.