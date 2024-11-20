Політика

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з артилерією, бронетехнікою та ППО
20 Листопада 2024 20:02
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допомога, німеччина
РЛС повітряного спостереження TRML-4D / Фото: Hensoldt

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає артилерійські установки, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку. 

Зокрема, Збройні Сили України отримають чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 і сім артилерійських стволів до САУ M109.

Також до списку військової допомоги входять:

  • боєприпаси для БМП MARDER;
  • 47 машин із захистом від мін (MRAP);
  • 1 радіолокаційна станція TRML-4D;
  • 41 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
  • 12 дронів-розвідників HORNET XR;
  • 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
  • 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
  • 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;
  • 3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами і три плуги для розмінування;
  • 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
  • 20 захищених машин для прикордонної служби;
  • 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
  • 8 тисяч боєприпасів калібру 40 мм;
  • 340 високоточних гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;
  • 100 тис. набоїв до стрілецької зброї;
  • десятки тисяч медичних засобів.

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