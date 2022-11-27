Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина продовжує підтримувати Україну поставками обладнання та озброєння – зі запасів Бундесверу та поставками з промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги на навчання.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Цього разу Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли великовантажні тягачі та автомобілі для прикордонників. Це 2 великовантажні тягачі Oshkosh. Тепер ЗСУ загалом має вже 10 таких одиниць. Крім того, українські військові отримали 14 автомобілів для прикордонної служби, який раніше відправили вже 39 одиниць.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача.

Також до України має прибути 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для виконання завдань підтримки. Зазначається, що уся ця техніка надається не з запасів Бундесверу, а від виробників. Водночас про способи і час доставки у Німеччині мовчать з міркувань безпеки.

Загальна вартість індивідуальних ліцензій на експорт військового обладнання, виданих Федеральним урядом у період з 1 січня 2022 року по 21 листопада 2022 року, становить 1 636 727 503 євро.