Німеччина передала Україні дві установки ЗРК Patriot

Німеччина відзвітувала про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема було передано дві пускові установки ЗРК Patriot.
Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.
До списку також увійшли:
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);
- 6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);
- 4 розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);
- 1163 біноклі (раніше вже було 125);
- 20 тисяч захисних окулярів (раніше вже було 600);
- 6 автопоїздів 8×8 HX81 та шість напівпричепів (раніше: 32/27);
- 2 автонавантажувачі 8×6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);
- 100 кулеметів MG5;
- 40 тисяч аптечок (раніше: 260 000).
До слова, у розділі “Що готується до передачі/передається” вказується про 80 тисяч захисних окулярів.