Суспільство

Німеччина передала Україні дві установки ЗРК Patriot

9 Серпня 2023 19:35
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німеччина, україна

Німеччина відзвітувала про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема було передано дві пускові установки ЗРК Patriot.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

До списку також увійшли:

  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);
  • 6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);
  • матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 5 машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);
  • 4 розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);
  • 1163 біноклі (раніше вже було 125);
  • 20 тисяч захисних окулярів (раніше вже було 600);
  • 6 автопоїздів 8×8 HX81 та шість напівпричепів (раніше: 32/27);
  • 2 автонавантажувачі 8×6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);
  • 100 кулеметів MG5;
  • 40 тисяч аптечок (раніше: 260 000).

До слова, у розділі “Що готується до передачі/передається” вказується про 80 тисяч захисних окулярів.


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