Політика

Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на €1 млрд

10 Жовтня 2023 20:00
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зброя, німеччина

Міністерство оборони Німеччини у вівторок, напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, оголосило про “зимовий пакет” військової допомоги Києву на загальну суму близько 1 мільярда євро.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Новий пакет німецької допомоги передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось. Термін їхнього відправлення в Україну не уточнюється.

Також до пакета увійдуть ще 10 танків Leopard 1A5, три додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні “в наступні кілька тижнів”.

“Цим новим “зимовим пакетом” ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці”, – прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У Міноборони ФРН також уточнюють, що протягом жовтня Україна отримає раніше обіцяні системи ППО – третю IRIS-T SLM (середньої дальності) та другу IRIS-T SLS (малої дальності).

Крім того, для Сил спецоперацій України Німеччина передасть додатковий пакет підтримки на 20 мільйонів євро, до якого увійдуть транспортні засоби, зброя та особисте спорядження, аби вони “були більш боєздатними”.

Міноборони Німеччини нагадує, що країна є найбільшим у Європі донором військової допомоги Україні та другим у світі після Сполучених Штатів, а також забезпечить навчання 10 тисяч українських військових до кінця 2023 року.


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