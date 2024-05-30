Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 500 млн євро.

Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час свого візиту до Одеси, повідомляє Deutche Welle.

З міркувань безпеки візит міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса до Одеси до самого кінця залишався секретним. Там він оголосив про новий пакет військової допомоги для підтримки України на загальну суму в півмільярда євро.

“Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях”, – заявив очільник Міноборони ФРН у четвер увечері на зустрічі зі своїм український колегою Рустемом Умеровим.

У черговому пакеті військової допомоги Німеччина передасть Україні велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки і ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, запасні двигуни для танків Leopard, мільйон патронів для стрілецької зброї.