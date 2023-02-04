Новини

Німеччина не отримала доказів, що за вибухами на “Північних потоках” стоїть РФ

4 Лютого 2023 17:51
24
німеччина

Німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах “Північний потік-1” і “Північний потік-2”.

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк в інтерв’ю газеті “Welt am Sonntag”.

“Наразі це неможливо довести, розслідування триває”, – заявив Петер Франк.

За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано. “Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики” – сказав він.

Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія – але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування. “Але ми перебуваємо в контакті”, – сказав Франк.

Лише через деякий час були пошкоджені кабелі, які були необхідні для системи залізничного радіо в Берліні і Північному Рейні-Вестфалії. Залізничний рух на значній частині півночі Німеччини зупинився на кілька годин. Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв’ю, що розслідування ще не завершене. “Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася” – зазначив прокурор.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Лютого 2023 11:12
121

В Україні знову продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію
4 Лютого 2023 14:44
144

У Міненерго назвали три області з критичним енергопостачанням
4 Лютого 2023 13:45
80

Спроба РФ інтегрувати окуповані території навряд чи матиме негайний вплив на кампанію, – розвідка Британії
4 Лютого 2023 12:42
69

Новий обмін полоненими: скількох захисників Україна повернула додому
4 Лютого 2023 12:15
65

Росія маніпулює “терористичною загрозою” і війною в Україні, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
усі думки