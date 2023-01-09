Політика

Німеччина не готова постачати Україні танки Leopard 2

9 Січня 2023 17:18
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зброя, німеччина

Німеччина, як і раніше, не планує передавати Україні танки німецького виробництва Leopard 2. Про це повідомив офіційний представник канцлера ФРН Штеффен Хебештрайт. “Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати Україні танки Leopard 2”, – цитує Хебештрайта DW.

Новий поворот у дискусії навколо Leopard 2 стався після заяв віце-канцлера ФРН Роберта Хабека із партії “Союз-90″/”зелені”. Коментуючи відправку в Україну бойових машин піхоти Marder, Хабек повідомив, що влада, можливо, готова піти й надалі. “Звичайно, це не виключено”, – наголосив він, говорячи про постачання Leopard 2. На користь таких постачань висловилися також заступник голови бундестагу Катрін Герінг-Еккардт та заступник голови Вільної демократичної партії (СвДП) Вольфганг Кубікі.

Результати соцопитування, проведеного 6 січня, продемонстрували неоднозначне ставлення мешканців ФРН до можливої передачі Україні танків Leopard 2: половина респондентів були проти постачання, 38 відсотків – за. Влада Німеччини неодноразово обґрунтовувала свою відмову поставити Києву танки тим, що не хоче робити односторонніх кроків, не узгоджених з партнерами.


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