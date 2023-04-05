Німеччина надаватиме гарантії для інвесторів в Україну

Німеччина в питанні заохочення бізнесу інвестувати в Україну відступає від практики роботи в інших регіонах світу. Це підтвердив на брифінгу речник Міністерства економіки ФРН Штефан Габріель Гауфе, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що для очільника міністерства Роберта Габека, який здійснив на початку тижня дводенний візит в Україну, важливо було донести, як Німеччина надалі підтримуватиме Україну, зокрема в гарантуванні інвестицій.

«Міністр хотів показати, що Німеччина готова робити кроки, які раніше не робила, саме в тому, що стосується надання гарантій для інвестицій у районах, де війна. Тепер ми робимо це», – сказав речник.

Міністр, за словами речника, дав чітко зрозуміти, що в цьому питанні ФРН «відходить від практики роботи в інших регіонах світу».

Наразі подана вже 21 заявка на покриття гарантіями в обсязі 48 млн євро. 11 проектів на суму 220 мільйонів євро вже забезпечені такими гарантіями. Ведуться перемовини з бізнесменами, які мають плани інвестувати або переформатувати бізнес, розпочатий до війни. Це стосується енергетики, логістики, сільського господарства.

Міністр Габек, якого супроводжувала група бізнесменів, хотів побачити, де інвестиції працюють, де є проблеми, де Україна потребує ще допомоги, додав Гауфе.