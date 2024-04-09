Політика

Німеччина надасть Україні 20 додаткових БМП Marder 

9 Квітня 2024 14:30
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німеччина, україна
Прапор Німеччини / Getty Images

Україна отримає від Німеччини 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder.

Про це повідомляє сайт компанії.

Замовлення було розміщене в березні 2024 року, його вартість не називається, однак, як зазначається, йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Поставка цієї нової партії запланована на 2024 рік. До цього часу компанія Rheinmetall вже передала Збройним силам України тризначну кількість БМП Marder в рамках прямих поставок та кругових програм обміну.

Версія 1A3 Marder, яку замовили зараз, також оснащена інтегрованим лазерним далекоміром, що дозволяє ефективно і точно знищувати цілі. Перші 20 таких бойових машин компанія вже поставила Україні від імені німецького уряду в березні 2023 року. З того часу було поставлено ще кілька партій, кожна з яких вимірюється двозначними цифрами.

Rheinmetall придбала у Бундесверу капітально відремонтовану БМП 1A3 Marder. Капітальний ремонт БМП для негайного розгортання за власний кошт компанія розпочала ще навесні 2022 року. З того часу відповідні роботи ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюссі та Касселі.

БМП Marder, яка була розроблена для Бундесверу і досі експлуатується там, є однією з найбільш перевірених у світі систем озброєнь такого типу. За час свого існування машина неодноразово модернізувалася та підвищувала свою бойову ефективність.

На озброєнні Бундесверу зараз перебуває понад 300 БМП Puma, які представляють останнє покоління цього типу бойових машин і поступово витісняють з озброєння німецької армії БМП Marder.


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