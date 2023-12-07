Німеччина надасть €17 млн на пільгові іпотеки для переселенців

Німеччина надасть додаткові 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для переселенців в Україні. Завдяки цим коштам планують видати близько 400 пільгових іпотек.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Заступник надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні Тім Пранге розповів, що впродовж 2021-2022 років на проєкт із надання пільгових іпотек ВПО його країна виділила 25,5 млн євро.

«Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 млн євро», — пояснив дипломат.

За його словами, цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році сягнула понад 600 мільйонів євро.