Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи, йдеться в повідомленні уряду Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
- чотири тягачі 8×8 HX81 і напівпричепи до них;
- три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві автівки для прикордонної служби;
- п’ять систем виявлення дронів;
- мобільна антенно-щоглова система;
- 3 840 артилерійських боєприпасів;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.
Раніше, 24 листопада, стало відомо про те, що Німеччина надасть Україні майже 2 мільярда гривень (50 мільйонів євро) для підтримки економіки.