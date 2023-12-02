Політика

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

2 Грудня 2023 17:04
читать на русском →
зброя, допомога

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли різні типи автівок, снаряди та антидронові системи, йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • чотири тягачі 8×8 HX81 і напівпричепи до них;
  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві автівки для прикордонної служби;
  • п’ять систем виявлення дронів;
  • мобільна антенно-щоглова система;
  • 3 840 артилерійських боєприпасів;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Раніше, 24 листопада, стало відомо про те, що Німеччина надасть Україні майже 2 мільярда гривень (50 мільйонів євро) для підтримки економіки.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Грудня 2023 19:45

Важкі бої точаться біля Авдіївки, Бахмута і Мар’їнки – Генштаб
2 Грудня 2023 19:27

Der Spiegel: Борися і живи
2 Грудня 2023 17:04

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
2 Грудня 2023 15:48

СБУ: Порошенко планував зустрітися з Орбаном
2 Грудня 2023 14:48

Ще 70 військовослужбовців ЗСУ навчені роботі з Patriot
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
усі думки