Німеччина надала Україні нову військову допомогу

Німецький уряд передав Україні нову партію військової допомоги.
Про це стало відомо з оновлених даних німецького уряду.
Так, до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:
- 6 установок Gepard;
- 3 230 снарядів калібру 155-мм;
- 1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм;
- міст для мостоукладача Biber;
- мостоукладач Biber;
- 5 захищених автомобілів для захисту кордонів;
- 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
- сідельний тягач 8×8 HX81;
- чотири напівпричепи;
- 24 192 боєприпаси калібру 40 мм;
- два комплекти запчастин для дронів Vector;
- 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.