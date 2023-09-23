Німеччина може запровадити прикордонний контроль з Польщею

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав уряд Польщі розслідувати повідомлення, що сотні тисяч мігрантів незаконно отримали робочі польські візи, повідомило агентство Bloomberg.

«Візовий скандал, який відбувається у Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів», — заявив Шольц, виступаючи сьогодні на передвиборному заході у Нюрнберзі.

Канцлер ФРН сказав, що обговорить це питання з польською владою, а також припустив, що Німеччина може знову запровадити прикордонний контроль із Польщею та іншими сусідніми країнами.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag, що прикордонний контроль можуть поновити на кордоні з Польщею та Чехією, щоб упоратися з нелегальною міграцією.

Як вказує Bloomberg, і Олаф Шольц, і Ненс Фезер раніше виступали проти закликів запровадити прикордонний контроль.

За даними уряду ФРН, у січні-серпні 2023 року притулок у Німеччині попросили понад 204 тисячі біженців, що на 77% більше, ніж за той же період 2022 року. На кордоні з Польщею, за даними німецької поліції, у першому півріччі затримали понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.

У середині вересня речник сенату Польщі Томаш Гродзкий заявив, що, за даними ЗМІ, за останні два з половиною роки понад 250 тисяч громадян країн Африки та Азії нібито за хабарі отримали польські робочі візи. МЗС Польщі в листі до Єврокомісії звинуватило польську опозицію у використанні цієї теми з політичною метою перед парламентськими виборами 15 жовтня.