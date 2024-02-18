Nike скорочує близько 1 700 робочих місць

Компанія Nike звільнить близько 2% своїх працівників, або майже 1 700 осіб, оскільки гігант спортивного одягу планує скоротити витрати на 2 мільярди доларів, передає CNN.

“Дії, яких ми вживаємо, дають нам можливість правильно визначити розмір нашої організації, щоб реалізувати наші найбільші можливості зростання”, – заявив у п’ятницю речник Nike у своїй заяві. “Хоча ці зміни торкнуться приблизно 2% від загальної кількості наших співробітників, ми вдячні за внесок, зроблений усіма членами команди Nike”.

Згідно з останнім річним звітом, станом на 31 травня 2023 року в компанії працювало близько 83 700 осіб по всьому світу.

У грудні Nike знизила прогноз доходів і оголосила про скорочення витрат на тлі зростаючої стурбованості тим, що споживачі в усьому світі сповільнюють свої витрати. Компанія заявила, що розраховує заощадити до 2 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Клієнти змінюють свою поведінку, відмовляючись від дискреційних покупок товарів, таких як дорогі кросівки та спортивний одяг, на користь базових речей та вражень, таких як концерти та подорожі.

Nike також стикається з жорсткою конкуренцією з боку нових брендів, таких як Hoka та On Cloud.

Презентуючи останні фінансові результати компанії в грудні, фінансовий директор Nike Метт Френд сказав, що похмуріший прогноз відображає “ознаки більш обережної поведінки споживачів у всьому світі”, а також згадав про “посилення макроекономічних чинників у Китаї та Європі”.

Китай, друга за величиною економіка світу, стикається з величезними проблемами, починаючи від зневіри споживачів і закінчуючи спадом на ринку нерухомості та зниженням експорту.

Тим часом Європа уникнула рецесії з мінімальним відривом в останні три місяці 2023 року, і її економіка не зазнала падіння, підтвердили офіційні дані в середу. А Німеччина, найбільша економіка регіону, минулого року скоротилася вперше з початку пандемії Covid-19.