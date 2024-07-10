Політика

Нідерланди виділили додаткові €300 млн євро на озброєння для українських F-16
10 Липня 2024 18:34
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Міністерство оборони Нідерландів оголосили про виділення додаткових 300 мільйонів євро на боєприпаси для F-16, які отримає Україна.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс під час саміту НАТО у Вашингтоні.

“З боєприпасами, які ми купуємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія путіна не має меж, тому наша підтримка має продовжуватися повним ходом. Закуповуючи ці додаткові боєприпаси, ми хочемо надіслати повідомлення москві, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. росія не повинна виграти цю війну, це теж в інтересах нашої безпеки”, – заявив Брекельманс.


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