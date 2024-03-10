Нідерланди: Українських біженців хочуть зобов’язати щомісяця сплачувати майже €350

В парламенті Нідерландів попередньо підтримали пропозицію зобов’язати працевлаштованих українців, які знайшли в країні прихисток, сплачувати щомісяця 105 євро за комунальні послуги та 242,48 євро за харчування. Запровадити це запропонував держсекретар із притулку та міграції Ерік ван дер Бург.

Як повідомляє RTL Nieuws, згідно з пропозицією, викладеною держсекретарем у листі до парламенту Нідерландів, щомісячний внесок 105 євро від українців міститиме оплату за газ, воду та електрику. А 242,48 євро стягуватимуть із тих, хто проживає у помешканнях, де надають харчування.

Під час парламентських дебатів депутат від партії «Бурбургерський рух» (BBB) Мона Кейзер заявила, що внесок українців у 105 євро за газ, воду та електрику є «дуже мізерною сумою».

Крім того, вона вважає, що українські працівники мають брати участь у витратах, пов’язаних із охороною свого здоров’я. Ерік ван дер Бург погодився дослідити це питання та можливість стягнути за це заздалегідь визначену суму.

Раніше держсекретар пропонував не поширювати на громадян України чинні в країні норми Закону про медичне страхування.

«Таким чином, велика кількість із них (українців) матиме право на медичну допомогу, а оскільки вони мають змінну роботу, їм доведеться постійно активувати і деактивовувати медичну страховку та медичну допомогу», — цитують у виданні слова держсекретаря під час минулих дебатів.

Голосування за пропозиції Ван дер Бурга щодо фінансових зобов’язань для українських біженців у парламенті Нідерландів мають відбутися 12 березня.

За даними DutchNews, під час парламентських дебатів 27 лютого більшість у Палаті представників Нідерландів погодилися, що українські біженці мають компенсувати своє проживання на території країни.

«Понад половина українців працюють. Це дуже добрий прогрес. Але я не думаю, що це справедливо, якщо хтось, хто працює, отримує дохід та отримує безплатне житло, не повинен нічого платити за витрати. Справедливий особистий внесок мені здається розумним», — заявив депутат від нідерландської партії «Новий суспільний договір» (NSC) Каспер Вельдкамп.

У виданні зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення РФ українські біженці мали право жити та працювати в Нідерландах без візи. Також їх звільнили від сплати комунальних послуг та місцевих податків й щомісяця надають державну допомогу від 280 до 380 євро.

«П’ята частина зі 100 тисяч біженців з України проживає в приватному житлі, що дає їм право на додаткові 93 євро на місяць, які повинні покривати витрати власників житла», — пишуть журналісти.

У ЗМІ зауважують, що для українців, які знайшли роботу, передбачено припинення виплат, але нідерландська влада каже, що «це правило важко виконати». У RTL Nieuws пояснюють, що пов’язані із припиненням такої допомоги питання важко контролювати і цим мають займатися місцеві муніципалітеті.

Під час дебатів минулого тижня деякі політики також закликали запровадити систему перевірки доходів, щоб сума, сплачувана українськими біженцями, визначалася тим, скільки вони заробляють. Проте держсекретар з притулку та міграції Нідерландів цієї пропозиції не підтримав. Він зазначив, що це буде складно реалізувати, адже багато українців мають змінний дохід.

Він також виступив проти пропозиції стягувати з українців орендну плату за житло. За словами Ван дер Бурга, це ще одне складне питання на тлі того, що багато громадян України живуть у тимчасових притулках.

«Такі внески можна інтерпретувати як витрати на оренду, що дасть українцям більше прав як орендарів і покладе більшу відповідальність на господарів», — додав він.