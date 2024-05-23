Політика

Нідерланди разом з партнерами закуплять зброю для України на €175 мільйонів

23 Травня 2024 21:44
допомога, Нідерланди
Прапор Нідерландів / Фото: АР

Нідерланди разом з партнерами придбають для України військове обладнання на суму 175 мільйонів євро.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

“Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів”, – написала Оллонгрен.

Як зазначили в Міноборони України, до цього пакету увійдуть радари, системи боротьби з дронами та човни.


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