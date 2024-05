Нідерланди разом з партнерами закуплять зброю для України на €175 мільйонів

Нідерланди разом з партнерами придбають для України військове обладнання на суму 175 мільйонів євро.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

“Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів”, – написала Оллонгрен.

Як зазначили в Міноборони України, до цього пакету увійдуть радари, системи боротьби з дронами та човни.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine