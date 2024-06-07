Політика

Нідерланди приєдналися до ініціативи Данії й Швеції з закупівлі CV90 для України
7 Червня 2024 20:41
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зброя, Нідерланди
Навчання українських військових на БМП CV 90 в Швеції / Фото: Forsvarsmakten

Нідерланди приєдналися до ініціативи Данії й Швеції з закупівлі бойових машин піхоти CV90 для України.

Про це йдеться на сайті уряду Нідерландів.

Повідомляється, що уряд Нідерландів виділив на реалізацію проєкту близько 400 мільйонів євро.

“Додаткове фінансування потрібне для розвитку нових технологій. Збройні сили, які мають бути боєздатними протягом 5 років, потребують інноваційних та гнучких форм виробництва. Оборонне відомство має трансформувати знання з України безпосередньо в нові застосування: вчитися на фронті і застосовувати їх на фронті”, — написали в нідерландському уряді.


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