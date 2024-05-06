Політика

Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені 

6 Травня 2024 19:39
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Нідерланди, літаки
Винищувачі F-16 / Фото: AP

Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені, слідом за Данією, яка планує поставки влітку.

Про це нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен сказала на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі, повідомляє Delfi.

Такий графік передбачає прописаний план союзників.

“У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо з навчанням українців. Зараз вони проходять навчання в Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16”, – сказав міністр.


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