Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені 

Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні цієї осені, слідом за Данією, яка планує поставки влітку.

Про це нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен сказала на спільному брифінгу зі своїм литовським колегою у Вільнюсі, повідомляє Delfi.

Такий графік передбачає прописаний план союзників.

“У нас усе розписано за проєктом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо з навчанням українців. Зараз вони проходять навчання в Данії, США та інших країнах. І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде готово, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16”, – сказав міністр.