Нідерланди передають ракети та запчастини для українських F-16

Нідерланди нададуть Україні запчастини для технічного обслуговування винищувачів F-16, а також ракети класу ”повітря-повітря”.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України, передає Міноборони держави.

Нідерланди поставлять матеріалів на 80 млн євро. Крім запчастин передають генератори, транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини.

Про кількість і конкретні найменування матеріалів в цій передачі не повідомляється задля операційної безпеки.