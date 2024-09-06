Політика

Нідерланди передають ракети та запчастини для українських F-16
6 Вересня 2024 18:34
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допомога, Нідерланди
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Нідерланди нададуть Україні запчастини для технічного обслуговування винищувачів F-16, а також ракети класу ”повітря-повітря”.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України, передає Міноборони держави.

Нідерланди поставлять матеріалів на 80 млн євро. Крім запчастин передають генератори, транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини.

Про кількість і конкретні найменування матеріалів в цій передачі не повідомляється задля операційної безпеки.


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