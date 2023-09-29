Суспільство

Нідерланди передали українським прикордонникам позашляховики Toyota Land Cruiser 70 для евакуації поранених

29 Вересня 2023 21:22
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допомога, Нідерланди

Нідерландська компанія передала українським прикордонникам шість потужних позашляховиків Toyota Land Cruiser 70, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Від швидкості евакуації залежить життя пораненого бійця, а також і самої команди, яка її проводить. І автомобілі у цьому процесі відіграють одну з ключових ролей. Надані іноземними партнерами Toyota Land Cruiser 70 – потужні автомобілі, які спеціально пристосовані до екстреної медичної допомоги і мають необхідне оснащення для оперативної евакуації поранених”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Toyota Land Cruiser 70-ї серії – це сімейство позашляховиків, що виготовляються компанією майже без змін з 1984 року. Вони вирізняються надзвичайно високою надійністю та хорошою прохідністю, мають просту і надійну конструкцію. Такі авто широко використовують військові, рятувальники, медики у багатьох країнах світу.

“Від нідерландської компанії “Hospitainer” отримано 6 транспортних засобів підвищеної прохідності для мобільного шпиталю. Буквально два тижні тому було отримано перші чотири такі автівки. Автомобілі обладнані усім необхідним та дають змогу евакуювати поранених безпосередньо з поля бою. Впевнений, що вони допоможуть в умовах бойових дій врятувати багато життів”, – зазначив заступник начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Сергій Ткаченко.


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