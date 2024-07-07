Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. Про це, як повідомляє Радіо Свобода, члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України», – сказав Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї у українських виробників.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 мільйони євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.

«Також ми плануємо передати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту», – розповів міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп.

Він додав також, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, який виграла Росія.

Це вперше після призначення нового уряду міністри закордонних справ та оборони Нідерландів здійснили закордонний візит. Каспаро Вельдкамп кілька разів наголосив у своїй заяві, що цей візит має на меті показати незмінну підтримку України Нідерландами.