Політика

Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів

3 Листопада 2023 12:58
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зброя, Нідерланди

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро, що включатиме боєприпаси.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту в Україну, повідомляє Het Parool.

“Їм (українцям) потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу. У цьому випадку йдеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги”, – сказала вона.

Міністр зауважила, що допомога буде спрямована до середини наступного року, а загальний обсяг пакета становитиме близько €500 млн. З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди і €240 млн – на боєприпаси для танків.

Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні “стільки, скільки це необхідно”, запевнила Оллонгрен.


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