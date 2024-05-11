Нідерландський конкурсант Йоост Кляйн виключений з фіналу Євробачення

Нідерландський конкурсант Йоост Кляйн був виключений з суботнього фіналу Євробачення після скарги члена знімальної групи, повідомили організатори конкурсу.

У п’ятницю Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що розслідує інцидент, пов’язаний з 26-річним Кляйном, чия дивакувата пісня “Europapa” зробила його одним з фаворитів конкурсу.

Як передає Reuters, раніше в суботу шведська поліція повідомила, що чоловік був допитаний у зв’язку з погрозами на адресу співробітника Євробачення на території “Мальме Арени” після другого півфіналу конкурсу в четвер.

Поліція не затримала цю особу, не називаючи її імені, додавши, що справа була передана до прокуратури.

“Поки триває юридичний процес, для нього (Йооста) було б недоречно продовжувати участь у конкурсі”, – йдеться в заяві EBU.

Голландський мовник AVROTROS повідомив в електронному листі, що він “шокований” рішенням EBU і вважає його “непропорційним”.

Експерт з Євробачення Пол Джордан сказав Reuters, що це безпрецедентний випадок, коли артиста виганяють напередодні фіналу.

“Очевидно, що ми зараз не знаємо, що сталося. Він може бути визнаний невинним”, – сказав Джордан. “Я просто думаю, що це дуже прикро, але шоу має продовжуватися, як то кажуть”.

За словами коментатора Євробачення від AVROTROS Корнальда Мааса, інцидент не має нічого спільного з ізраїльською делегацією.

“Це, серед іншого, пекло для Йооста Кляйна, який є об’єднувачем, і його команди”, – написав Маас у соціальній мережі X.

Букмекери вважають хорватського співака Baby Lasagna (справжнє ім’я Марко Пурішич, 28 років) з піснею “Rim Tim Tagi Dim” фаворитом конкурсу, за ним слідує ізраїльська 20-річна виконавиця Еден Голан з піснею “Hurricane”.

68-й конкурс, який зазвичай є фестивалем запальних пісень і стьобного кітчу, проходить на тлі протестів у приймаючому місті Мальме проти участі в ньому Ізраїлю через його війну в Газі.