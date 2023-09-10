Нідерландська поліція затримала 500 активістів у другий день кліматичних протестів

Поліція Нідерландів у неділю повідомила, що понад 500 кліматичних активістів були затримані другий день поспіль проти державних субсидій для промисловості викопного палива. Про це пише Reuters.

Сотні протестувальників пройшли по шосе A12 (воно з’єднує Гаагу з німецьким кордоном) до Гааги близько полудня, ігноруючи попередження влади не блокувати головну транспортну артерію до резиденції голландського уряду.

У суботу близько 2400 протестувальників були затримані, оскільки приблизно 10 000 активістів блокували ту ж автомагістраль на кілька годин.

Extinction Rebellion, яка організувала захід, заявила, що протестувальники намагатимуться щодня блокувати шосе, доки уряд Нідерландів не припинить використовувати державні кошти для субсидування нафтової та газової промисловості.