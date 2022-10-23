Нічний обстріл Миколаєва: ракети влучили в житловий будинок

Російські військові у ніч проти 23 жовтня завдали ракетного удару по Миколаєву. Відомо, що окупанти влучили у багатоповерхівки.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, окупанти атакували місто ракетами типу С-300. Один з ворожих снарядів влучив у п’ятиповерхівку. Одна з квартир на п’ятому поверсі зруйнована вщент.

Також пошкоджень зазнав сусідній 10-поверховий житловий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівичило балкони. Пошкоджено і теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок.

На щастя, обійшлось без жертв. Один чоловік дістав легкі поранення від уламків скла – йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Наразі територію обстежили фахівці ДСНС. На місце вже виїхала аварійна бригада для ремонту теплотраси. Будівельні бригади закриють пошкоджені вікна ОСБ плитами.